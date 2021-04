Filhos de requerentes de asilo na Suécia entram em coma profundo mas médicos não descobrem o porquê

Suzanne O'Sullivan, neurologista e escritora, tentou perceber o que tinham em comum estas crianças que as pudesse levar a este estado. Todas eram yazidis, uma minoria religiosa do Médio Oriente que fugiu da Síria devastada pela guerra. Os menores juntamente com as suas famílias haviam requerido asilo na Suécia, no entanto, todos haviam sido rejeitados após a imigração se ter tornado um tema muito presente na política nacional.





síndrome da renúncia", embora não houvesse nenhuma doença detetada e estivesse tudo normal.



O'Sullivan defende que se trata de uma doença psicossomática que é tão real como para quem sofre de doenças facilmente identificáveis. De uma sensação de segurança, possivelmente a primeira que conheceram, ao terror absoluto sobre o futuro causado pela rejeição da Suécia poderá ter levado a mente destas crianças a autosabotar-se. "O corpo", escreve O'Sullivan, "é o porta-voz da mente".





A história de 169 crianças requerentes de asilo na Suécia pode até assemelhar-se com a história infantil da Bela Adormecida. Nos últimos dez anos, dezenas de crianças adormeceram para não mais acordar, entrando num coma profundo sem que haja motivo aparente, a nível clínico, para que isso aconteça.Estas crianças começaram por ficar ansiosas, deprimidas e depois pararam de brincar. Com o passar do tempo foram deixando de falar até que caíram num sono profundo em que ninguém era capaz de as acordar. No total foram 169 crianças que entraram neste estado misterioso, no entanto, os médicos não conseguem encontrar um motivo para que tal suceda uma vez que os exames às ondas cerebrais indicam que os menores estavam acordados.Os médicos classificaram o estado destas crianças como "