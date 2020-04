Filhos obrigados a enterrar o pai por falta de coveiros no Brasil devido à pandemia de coronavírus

Uma família da cidade brasileira de Manaus, capital do estado do Amazonas, teve de sepultar um idoso de 82 anos, Joaquim Lopes da Silva, com as próprias mãos, por não haver nem coveiros nem ferramentas no cemitério. O idoso morreu com sintomas de coronavírus e um dos filhos, John Magno Máximo, relatou o verdadeiro calvário que sofreram, primeiro para localizar o corpo do pai e depois para o enterrarem sem a ajuda de ninguém.





Segundo John, depois de receberem a informação de que o pai dele tinha morrido, foram ao hospital onde ele tinha sido internado mas não o encontraram. Foram orientados a procurar o corpo do pai num contentor frigorífico instalado no lado de fora por falta de vagas na morgue, e passaram pelo indescritível trauma de terem de revirar cadáveres amontoados no local até encontrarem o do pai.





Como se tudo isso já não fosse suficiente, a família quando chegou ao Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na zona norte de Manaus, não encontrou nenhum funcionário. De acordo com John, não havia coveiros, vigilantes ou mesmo funcionários na administração.





Sem outra alternativa, e sem quaisquer equipamentos de protecção, exigidos em sepultamentos de corpos com suspeita de Covid-19, foram os filhos do senhor Joaquim que carregaram o caixão até uma cova que encontraram aberta e o colocaram lá dentro. Sem terem encontrado qualquer ferramenta nas áreas do cemitério onde procuraram, mais uma vez foram os filhos que, em meio a um enorme sofrimento misturado com revolta, se puseram de joelhos e cobriram o caixão, empurrando a terra com as mãos.