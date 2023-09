Fogo destrói 150 habitações erguidas sobre palafitas na cidade brasileira de Santos

Um forte incêndio que deflagrou no final da noite desta segunda-feira e se prolongou por toda a madrugada desta terça-feira destruiu totalmente 150 habitações de madeira na favela Rádio Clube, na cidade brasileira de Santos, no litoral do estado de São Paulo. Não há informação de vítimas fatais, mas cerca de duas dezenas de pessoas tiveram de receber atendimento hospitalar devido a queimaduras leves ou inalação de fumo.

Centenas de pessoas, o número exato ainda não tinha sido estabelecido na manhã desta terça-feira, ficaram desalojadas e foram levadas inicialmente para um clube da cidade e para uma escola, onde receberam alimentos, colchões e outros cuidados. Representantes de várias secretarias do município vão reunir-se para definir ações de apoio aos que, além de terem perdido a casa onde viviam, ficaram sem nada, pois o pouco que possuíam foi devorado pelas labaredas.

O sinistro começou perto das 22h30 locais (2h30 em Lisboa) e seis horas após o início da tragédia, pouco depois das 4h00, os bombeiros deram o incêndio por extinto e deixaram o local. Mas, perto das 9h00 desta terça, 13h00 na capital portuguesa, a TV Globo mostrou que em algumas casas ainda havia focos de incêndio, pequenos mas que poderiam alastrar-se às poucas habitações que não tinham ardido e até às de uma favela vizinha, pois os ventos sopravam com muita intensidade e poderiam carregar fagúlhas.

Incêndio de grandes proporções destrói ao menos 10 moradias na Zona Noroeste, em Santos #bdsp pic.twitter.com/VXFEdYcYF7 — Ivan Henrique01 (@Ivanhenrique01) September 5, 2023

As humildes habitações da favela do Rádio Clube foram erguidas sobre grossas estacas cravadas numa região de mangue alagada pelas águas do oceano. O acesso às casas é feito somente por estreitos pedaços de madeira onde, por vezes, só cabe um pé de cada vez, o que dificultou o trabalho dos bombeiros.