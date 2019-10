Fogos florestais obrigam mais de 40 mil pessoas a abandonar casas na Califórnia

Vários incêndios florestais na Califórnia obrigaram mais de 40 mil pessoas a abandonarem esta quinta-feira à noite as suas casas, depois das autoridades terem ordenado evacuações no norte e sul daquele estado norte-americano.



Os fortes ventos e as elevadas temperaturas estão a potenciar tanto as chamas quanto o medo entre a população, num estado onde se registaram incêndios mortais e devastadores nos últimos dois anos.





Até ao momento não existem informações sobre o número de habitações consumidas pelos fogos e/ou de vítimas.





As autoridades ordenaram a evacuação das casas na região vinícola do norte da Califórnia, obrigando à retirada de duas mil pessoas. O mesmo aconteceu em Geyserville, lar de cerca de 900 pessoas e um destino popular para os turistas da região vinícola.



Uma série de incêndios atravessou a mesma área na região vinícola do norte da Califórnia há dois anos, matando 44 pessoas.



No sul da Califórnia, dois incêndios estão ativos ao longo das montanhas secas a norte de Los Angeles, forçando pelo menos 40 mil pessoas a fugir de bairros onde milhares de casas surgiram nas últimas décadas.



Várias casas arderam quando as chamas, atingidas por ventos fortes, foram 'alimentadas' pelo mato seco até bem junto de comunidades localizadas na área de Santa Clarita.



Até agora, o foco da temporada de incêndios florestais na Califórnia estava nos cortes de energia elétrica que as empresas concessionárias disseram serem necessários para tentar prevenir que os ventos fortes nos próximos dias derrubassem as linhas e iniciassem incêndios.