Foram descobertas 20 novas luas em redor de Saturno e aceitam-se sugestões de nomes. Saiba como pode 'batizá-las'

Um grupo de investigadores norte-americano descobriu, através de tecnologia computacional, 20 novas luas em torno de Saturno tornando-o o planeta do sistema solar com mais luas.







A decorrer está um concurso que lhe permite nomear estas novas luas. Para o fazer basta fazer uma publicação no Twitter com a hashtag #NameSaturnsMoons e o nome sugerido. O organizador do concurso sugere ainda que sejam enviados vídeos, trabalhos artísticos ou fotografias a acompanhar.



As luas têm todas um tamanho semelhante, cerca de cinco quilómetros de diâmetro, mas 17 são diferentes pois têm uma órbita retrógrada de Saturno, ou seja orbitam para trás a partir do planeta e de outras luas.