Pelo menos três mortos em explosão de edifício em Madrid. Lar de idosos evacuado

Um prédio no centro de Madrid, em Espanha, ficou destruído após uma explosão na tarde desta quarta-feira. Há pelo menos três mortos, avançado o jornal "LA Vanguardia".A explosão ocorreu por volta das 15h desta quarta-feira. Segundo o jornal "El País", quatro andares do prédio ficaram completamente destruídos.Segundo a imprensa espanholaainda não são conhecidas as causas da explosão, mas tudo indica que tratar-se-á de uma fuga de gás.

O incidente ocorreu perto da igreja Virgen de la Paloma e do lar de idosos, a Residencial Los Nogales La Paloma. Segundo informações avançada por um porta-voz ao jornal espanhol, não há feridos a registar nesta infraestrutura.



Edifício está situado no número 98 da calle de Toledo, na cidade madrilena.





As equipas do Corpo de Bombeiros de Madrid encontram-se no local. Os utentes da residência estão a ser retirados do local e a serem realojados num hotel do outro lado da rua.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021