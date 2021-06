Forte tempestade em Roma inunda ruas e deixa 40 crianças presas em creche alagada

Ponte Milvio, 40 crianças e seis adultos ficaram reféns da chuva que alagou o espaço e impediu a saída dos menores e adultos. Os bombeiros deslocaram-se para o local para evacuar o espaço.





Uma forte tempestade acompanhada por uma tromba de água está desde as 12h30 (11h30 no horário de Portugal continental) a fazer estragos e inundar ruas em Roma, Itália.As ruas transformaram-se nas últimas horas em rios e as praças em verdadeiros lagos. Nas redes sociais já circulam dezenas de imagens da força da chuva e das inundações na capital italiana.Entre as áreas mais afetadas da capital estão as do Norte de Roma, Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano.Numa creche, na zona deOs menores encontram-se agora num hotel próximo e estão a ser feitos os contactos para que os pais os possam ir buscar.