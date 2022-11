Fortuna de irmã de George Michael avaliada em sete milhões de euros

A falecida irmã de George Michael, Melanie Panayiotou, deixou uma fortuna avaliada em cerca de sete milhões de euros. Este valor é significativamente inferior ao deixado em herança pelo cantor e compositor inglês. Segundo noticia a imprensa britânica, quando George Michael morreu, vítima de problemas cardíacos, as duas irmãs, Melanie e Yioda, herdaram aproximadamente 114 milhões de euros em bens e em dinheiro.

Melanie morreu no natal de 2019, aos 55 anos, exatamente três anos depois de ter perdido o irmão. Na semana passada, o Supremo Tribunal de Londres emitiu um relatório sobre as finanças da familiar do compositor, uma vez que a mesma tinha falecido sem testamento. Os documentos revelaram que o património de Panayiotou estava avaliado em 6,2 milhões de libras esterlinas (pouco mais de sete milhões de euros). Desconhecem-se ainda os motivos para a fortuna de Melanie ter diminuído de forma acentuada em três anos.

Segundo reportaram ao jornal The Mirror fontes próximas à família, George Michael era especialmente próximo da irmã e em muitas das digressões pôde contar com a sua companhia.

Os relatórios da autopsia confirmaram que a causa subjacente à morte de Melanie terá sido a diabetes, mas o tabloide britânico relembra algumas das teorias que se formaram quando foi noticiado o óbito. Devido ao facto de terem morrido no mesmo dia, dada a ligação que tinham um com o outro, grande parte da família e do público assumiu que a irmã de George Michael teria morrido por desgosto e tristeza.