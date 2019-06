Fóssil do 'monstro de Loch Ness' encontrado na Antárctida

Um grupo de caçadores de fósseis encontrou os restos de uma enorme criatura marinha com várias semelhanças com o 'monstro do Loch Ness', também conhecido por "Nessie".



Os investigadores descobriram os restos de um enorme elasmossauro, que pesaria 15 toneladas, com 70 milhões de anos, nas profundezas da Antártida.







Há quem acredite que "Nessie" é um plesiossauro de pescoço longo - tal como um elasmossauro - que, de alguma forma, sobreviveu quando os dinossauros desapareceram.



O monstro de Loch Ness é descrito como uma serpente marinha semelhante ao plesiossauro pré-histórico. Alegadamente visto no Lago Ness, na Escócia, mas nunca ninguém provou que realmente existisse.



A semelhança da cabeça e do pescoço do monstro de Loch Ness com a de um dinossauro levou as pessoas a dizer que era um saurópode - um dos dois grandes grupos de dinossauros com bacia de réptil - sobrevivente.



Estes eram dinossauros terrestres que nadavam. Nessie teria que colocar a cabeça fora da água a cada poucos segundos para respirar.



O mito deste "monstro" pode ter sido criado no século XIX com a teoria de que o braquiossauro passava a maior parte do tempo na água, o que ajudaria a suportar seu peso.



O elasmossauro é um género de plesiossauro, que viveu na América do Norte há cerca de 80,5 milhões de anos atrás.



O fóssil é agora um dos fósseis de répteis antigos mais completos já descobertos.



"Durante anos, foi um mistério... não sabíamos se eram elasmossauros ou não", disse o paleontólogo Jose O'Gorman, do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina, ao National Geographic.



"Eles eram uma espécie de plesiossauros esquisitos que ninguém conhecia", afirma referindo-se ao mítico 'monstro de Loch Ness'.