Foto com cerveja na mão trama Boris Johnson

A polícia britânica terá na sua posse uma foto comprometedora que mostra o primeiro-ministro Boris Johnson com uma lata de cerveja na mão durante a festa de aniversário que celebrou no seu gabinete em pleno confinamento, em junho de 2020, quando os britânicos estavam proibidos de socializar com pessoas fora do seu agregado familiar, avançou a imprensa.









A imagem, que é uma das mais de 300 fotos que foram entregues à polícia por Sue Gray, autora da investigação interna do governo sobre as festas ilegais na residência oficial do PM, pode ser determinante para o futuro do inquérito, uma vez que prova sem margem para dúvidas que Johnson esteve na referida festa. Recorde-se que o PM começou por negar a realização de qualquer festa no seu gabinete, tendo posteriormente admitido que foi surpreendido pela mulher e por alguns colegas com uma festa surpresa, na qual esteve “durante cerca de dez minutos”.

“Do ponto de vista legal, a principal questão é saber se Johnson participou na festa. O facto de existir uma foto dele com uma cerveja na mão sugere fortemente que sim e, portanto, cometeu um delito penal”, afirmou o advogado Adam Wagner, especialista na aplicação das medidas legais tomadas para conter a pandemia.





Entretanto, mais um deputado conservador, Nick Gibb, anunciou ontem ter escrito uma carta ao Comité 1917 a pedir a demissão de Johnson, um dia após a demissão de cinco colaboradores próximos do PM.