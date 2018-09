Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foto de idoso a dormir ao lado de gato angaria 30 mil euros

Professor aposentado tornou-se voluntário de um abrigo que acolhe gatos e ganhou o hábito de dormir junto deles.

12:30

Um idoso de 75 anos tornou-se um fenómeno viral das redes sociais depois de a associação que recolhe animais abandonados - e onde é voluntário - partilhar várias fotografias suas a dormir ao lado de gatos, no estado norte-americano de Wisconsin.



Terry Lauerman é um professor espanhol aposentado que costuma ir todos os dias ao abrigo de felinos Safe Haven Pet Sanctuary, onde ganhou o hábito de por vezes adormecer junto aos animais. Foi então que os responsáveis pelas redes sociais da associação decidiram partilhar imagens desses momentos no Facebook que acabaram por comover os internautas que todos juntos angariaram mais de 30 mil euros em donativos.



"O Terry apareceu aqui um dia e disse que queria começar a escovar o pelo dos gatos. Ele dá muitos carinhos aos animais e aos poucos foi criando o hábito de adormecer no sofá com eles. Não nos importamos nada, os gatos precisam disso. O Terry é um voluntário maravilhoso", pode ler-se na publicação do Facebook.







Com esta popularidade na Internet, Terry ganhou a alcunha de 'Cat Grandpa' ('Avô dos gatos' em português) entre os seus colegas voluntários da associação.



Em declarações à imprensa internacional, a responsável pela associação garantiu que agora o dinheiro vai ser utilizado para melhorar as condições do abrigo e aumentar o espaço para que possam receber mais gatos.