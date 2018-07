A "casa mais cara do mundo" foi vendida a metade do preço

A mansão, em Los Angeles, tem 12 quartos e 21 casas-de-banho, ocupando uma área de 10.000 metros quadrados.

A casa mais cara do mundo foi vendida por 200 milhões de euros, apesar de estar avaliada inicialmente em 427 milhões. A mansão fica em Bel Air, Los Angeles, e dispõe de 12 quartos, 21 casas de banho, seis bares e quatro piscinas. Tem ainda uma garagem com 12 carros de luxo e uma base para aterragem com um helicóptero.

No interior, a casa ainda tem vários bares, tetos LED, uma sala de cinema com 45 lugares em couro, uma piscina aquecida, duas caves de vinho, uma adega de champanhe, sem esquecer a zona de relaxamento com um SPA e um ginásio privado.

A mansão levou seis anos a ser construída e estava há um ano sem proprietário.

Paul McClean foi o arquiteto criador desta mansão, que pretendia que fosse a casa mais cara e luxuosa do mundo, de acordo com a ABC News.