"Gangue do ovo" tornou uma simples imagem num fenómeno da internet.

21:30

A fotografia com mais "gostos" no Instagram é de um ovo. Sim, leu bem. A fotografia é de um simples ovo e foi partilhada no dia 4 de janeiro pela conta @world_record_egg, que já soma mais de 34 milhões de "gostos".Este número ultrapassa os "gostos" da foto da personalidade mundial Kylie Jenner, a mais nova do clã Kardashian, que tem cerca de 18 milhões de "gostos" numa fotografia.Completamente viral no Instagram, o "gangue do ovo" tornou uma simples foto num fenómeno da internet.Segundo avança o BuzzFeed News, a página é gerida por uma "galinha" de campo britânica, Henrietta.Kylie Jenner não gostou que a sua publicação tenha sido ultrapassada em termos de "gostos" e fez uma publicação a partir um ovo.