Fotojornalista preso pelos talibãs corre risco de vida

O fotógrafo freelancer, Morteza Samadi, detido quando cobria um protesto em defesa das mulheres na cidade de Herat, no Afeganistão, foi um dos vários jornalistas presos pelo movimento talibã. Todos os outros jornalistas foram libertados, exceto Morteza, cujo paradeiro é atualmente desconhecido.



O receio pela vida de Morteza começou após vários condenados terem sido executados e os corpos expostos em público, nas principais praças de Herat - uma prática draconiana trazida de volta pelo grupo extremista. Um líder veterano do movimento Talibã, Mullah Nooruddin Turabi, disse em entrevista à Associated Press que o novo governo vai trazer de volta as execuções e também as amputações como punição por crimes menores.







Mustafá Samadi, irmão de Morteza, apontou que o Talibã não divulgou nenhum detalhe sobre o local e as condições em que ele está detido. A família alega que Morteza foi preso por militares talibãs que confiscaram o seu material de trabalho e o telemóvel e encontraram imagens e publicações nas redes sociais da sua autoria. "Não tive notícias sobre a sentença do meu irmão durante três semanas", acrescentou.



O ataque do grupo extremista à liberdade de expressão, desde que assumiu o controlo do Afeganistão, tem gerado críticas em todo o mundo. A 19 de setembro, o governo anunciou 11 regras que impunham severas restrições à liberdade de expressão no país, lançando, assim, as bases para a detenção de jornalistas.