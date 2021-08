Presos ou mortos: Talibãs intensificam busca por colaboradores dos Estados Unidos e da NATO

Os talibãs realizaram terça-feira a primeira conferência de imprensa, em Cabul, desde que assumiram o controlo do Afeganistão. O porta-voz, Zabihullah Mujahid, garantiu que o grupo procura uma transição pacífica e que quer fornecer segurança a todas as organizações estrangeiras no país. "Não procuramos nenhum inimigo, seja dentro ou fora do Afeganistão. Perdoamos todos aqueles que lutaram contra nós", acrescentou.

Apesar da promessa de paz, começam a surgir informações contrárias ao que o grupo tem afirmado. Um documento das Nações Unidas sobre a situação no Afeganistão diz que os talibãs estão a intensificar a procura por pessoas que colaboraram com a NATO e as forças americanas, bem como aqueles que trabalharam para eles. A informação é avançada pela BBC, que teve acesso ao documento confidencial.