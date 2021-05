Angela Merkel entre os vários políticos europeus espiados pelos EUA

O Governo francês vai verificar se altos funcionários de Paris foram alvo de espionagem norte-americana -- com a suposta colaboração da Dinamarca - considerando "extremamente grave" caso as informações se confirmem. Angel Merkel está entre os políticos espiados, avança a reuters.

O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, disse esta segunda-feira à rádio France Info que a França vai "verificar os dados" que disse serem "potencialmente graves".

De acordo com o secretário de Estado, a investigação francesa vai tentar comprovar se os "dinamarqueses, aliados da França na União Europeia" cometeram erros ou faltas de "cooperação" com os serviços de informações dos Estados Unidos e se os responsáveis políticos europeus "foram escutados".



A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) usou uma parceria com a unidade de inteligência estrangeira da Dinamarca para espiar políticos de países vizinhos, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, de acordo com a televisão pública da Dinamarca DR, citada pela Reuters.