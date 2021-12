França informou Portugal de que decorre investigação a morte de motorista em Calais

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas disse esta quarta-feira que as autoridades francesas lhe transmitiram que decorre uma investigação à morte de um motorista português em Calais, após alegados confrontos com migrantes que tentavam entrar no Reino Unido.

Em resposta a uma solicitação da agência Lusa, Berta Nunes indicou que o Consulado-Geral em Paris está em contacto com as autoridades francesas, que informaram que está a decorrer uma investigação sobre os contornos exatos do sucedido.

Na noite de domingo, um motorista português de veículos pesados morreu numa estação de serviço perto de Calais, França, após alegados confrontos com três migrantes que teriam subido a bordo do camião para passarem a fronteira com o Reino Unido.

O incidente deu-se na estação de serviço de Epitre, ponto de paragem habitual para muitos condutores que atravessam o Túnel da Mancha ou o porto de Calais, e o motorista português terá obrigado três migrantes que se tinham escondido no camião a descerem de forma a não passarem de forma ilegal para o Reino Unido.

Segundo meios de comunicação franceses, os migrantes terão agredido o condutor português de 48 anos, que entrou em seguida na cabine do camião e acabou por ter um ataque cardíaco.

O motorista foi socorrido no local, mas acabou por morrer após ter recebido auxílio médico por parte dos bombeiros. Os migrantes fugiram do local.

Segundo o esclarecimento da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a família deste cidadão português, ou qualquer outra entidade, não solicitaram apoio junto da Embaixada ou do Consulado-Geral.

"A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas continua a acompanhar este caso", adiantou a informação.