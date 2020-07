Funcionária de hospital castigada após repreender grupo de pessoas sem máscara

Um empregada da limpeza do Hospital Santa Cruz de Úbed (Jaén), Espanha, foi suspensa durante 10 dias depois de ter chamado à atenção um grupo de pessoas que não usava máscara no interior do serviço hospitalar, material de proteção obrigatório devido à pandemia de Covid-19.Segundo o jornal espanhol ABC, os eventos ocorreram a 14 de abril quando uma funcionária da empresa Cecle chamou à atenção do diretor dos serviços gerais e de três pessoas da equipa administrativa que o acompanhavam no refeitório para o facto de estarem sem máscara.Na sequência deste episódio, a empregada acabou por ser sancionada com uma suspensão.Segundo a Confederação Geral do Trabalho (CGT), citada pelo jornal, "todas as pessoas têm a obrigação de cumprir as regras, dar o exemplo e impedir a propagação da pandemia" através do uso de máscara, principalmente em contexto hospitalar.A CGT acusa a administração do hospital de agir contra o direito à liberdade de expressão da funcionária.