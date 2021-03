Funcionário de banco salva vítima de violência doméstica após pedido de ajuda em recibo

Um funcionário de uma agência bancária em Sobradinho, no Brasil, salvou uma vítima de violência doméstica na passada segunda-feira após um apelo de ajuda desesperado através de uma frase num recibo.A mulher escreveu "você pode me ajudar" no bilhete e fez uma cruz - que serve de orientação numa campanha para ajudar vítimas de violência doméstica - e entregou o recibo ao funcionário do banco. "Ele está lá fora, podia ainda ler-se no bilhete.O funcionário apercebeu-se do pedido de socorro da mulher e entregou-lhe um papel em branco, que esta utilizou para escrever a sua morada. No segundo bilhete, a vítima disse que a polícia devia insistir caso o homem não atendesse.Foi então este bancário que alertou as autoridades e, no dia seguinte, a polícia acabou por bater à porta da casa da vítima. A mulher foi encaminhada para uma casa abrigo mas o agressor não estava na residência.Em Portugal a violência doméstica é também uma realidade. Estas são as vítimas conhecidas da violência doméstica . Se conhecer algum caso, utilize o formulário no Radar da violência doméstica e denuncie