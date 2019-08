Funcionário do consulado britânico de Hong Kong detido por violar a lei na China

Um funcionário do consulado britânico de Hong Kong foi detido na cidade de Shenzhen, na China, por violar a lei, informou na quarta-feira o Ministério das Relações Exteriores da China.O porta-voz do ministério, Geng Shuang, deu conta da situação numa conferência de imprensa.A Grã-Bretanha disse na terça-feira estar "extremamente preocupada" com estes relatos de que um funcionário do consulado tinha sido detido.