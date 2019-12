Fundador da congregação dos Legionários de Cristo abusou de 60 meninos

O fundador da congregação dos Legionários de Cristo, o padre Marcial Maciel, abusou sexualmente de 60 rapazes, revelou um relatório interno da ordem religiosa divulgado no sábado. As agressões sexuais eram prática comum entre os padres superiores no seio do grupo. Entre 1941 e 2019, foram abusadas 175 crianças por 33 sacerdotes. A maioria das vítimas eram rapazes e tinham idade entre os 11 e 16 anos.

O relatório afirma que os autores dos abusos constituíam apenas 2,44% dos 1353 padres ordenados pelos Legionários, mas como quase 43% dos pedófilos estavam em posições de autoridade era muito difícil denunciar ou punir os abusos.

Dos 33 abusadores, seis morreram, oito já não são padres e um deixou a congregação. Dos 18 ainda membros, quatro estão impedidos de se aproximarem de menores e 14 estão proibidos de exercer o ministério sacerdotal público. A investigação refere ainda que 14 dos atacantes foram também vítimas de abuso no seio da congregação.

Durante décadas, o Vaticano ignorou as denúncias contra o padre Marcial Maciel, que o Papa João Paulo II chegou a apontar como um exemplo de juventude. O fundador dos Legionários de Cristo, que morreu em 2008, também agredia sexualmente os dois filhos que teve com duas mulheres, a quem fazia visitas regulares e enviava dinheiro. A ordem afirmou que o relatório é "uma tentativa adicional para confrontar a sua própria história".