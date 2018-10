Furacão Michael já fez dois mortos e deixa rasto de destruição na Florida

Estados da Florida e da Geórgia são os principais afetados.

18:12

Tyndall Air Force Base suffered extreme damage from Hurricane #Michael as it came ashore. Nearly every structure on base suffered roofing damage according to the base commander. #flwx #tropics pic.twitter.com/9WeXTwMSu4 — Zach Covey (@ZachWPDE) 11 de outubro de 2018

O furacão Michael, de passagem pelos Estados Unidos, já matou pelo menos duas pessoas na Florida e na Georgia e está agora a caminho da Carolina do Sul e da Carolina do Norte, sendo o terceiro pior furacão da história do país.As duas vítimas mortais são uma rapariga, na Geórgia cuja casa ficou destruída pela queda de uma árvore, e um rapaz, no estado da Florida. Mais de 700 mil casas já ficaram sem eletricidade tanto na Florida como Alabama e Georgia.As equipas de salvamento contam com mais de mil operacionais e espera-se que o número de vítimas venha a aumentar nas próximas horas.A base aérea de Tyndall, na Florida, é um dos locais arrasado pelos ventos. Vários aviões de combate ficaram destruídos.Na praia de Mexico Beach, centenas de casas ficaram destruídas, como mostram as imagens aéreas da zona afetada, que circulam nas redes sociais.O presidente dos EUA, Donald Trump, já libertou ajudas federais e declarou estado de emergência.