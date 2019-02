Futebolista italiano pede à mãe que pare de publicar fotografias sensuais nas redes sociais

Nicolò Zaniolo enviou várias mensagens a Francesca Costa onde dizia para parar porque tem 40 anos.

15.02.19

A estrela italiana do clube Roma, Nicolò Zaniolo de 19 anos, parece não gostar da forma como a sua mãe, de 40 anos, se apresenta nas redes sociais.Após várias publicações onde Francesca Costa surge muito sensual, Zaniolo decidiu mandar mensagens à mãe onde lhe pedia que parasse e fosse mais recatada no Instagram."O que estás a fazer com a boca assim? Tens 40 anos!", disse o internacional à mãe, segundo o jornal britânico Mirror.Francesca Costa conta com mais de 176 mil seguidores no Instagram e à medida que o sucesso do filho vai crescendo, menos Zaniolo gosta das poses sensuais que a mãe partilha online.

Nicolò Zaniolo foi o autor dos dois golos da equipa italiana frente ao FC Porto na passada terça-feira.