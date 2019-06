Gangue agride e rapa o cabelo a mulher transsexual

Shakeela foi sequestrada durante três horas, na passada terça-feira, por um gangue no Paquistão.



A mulher de 27 anos estava a trabalhar como bailarina profissional em Mardan, no Paquistão, quando foi abordada e levada por um grupo de jovens.





A paquistanesa foi vítima de agressões após recusar dar um milhão de rupias paquistanesas (cerca de 5800 euros) a troco de proteção.Shakeela recusou o pacto e acabou espancada e com o cabelo rapado, noticiou a imprensa local.De acordo com Farzana Jan, presidente do movimento Trans Action, "as mulheres transsexuais estão à mercê de gangues na província de Khyber Pakhtunkhwa, Paquistão". Acrescentou ainda que cerca de 64 pessoas transgénero foram mortas na província desde 2015, enquanto mais de 600 foram torturadas.

A presidente disse ainda que "há um grupo organizado de gangues criminosos que visam especificamente a comunidade transgénero porque são mais vulneráveis". Estes grupos organizados exploram sexualmente a comunidade transgénero além de a extorquir.

O Paquistão é um país religioso e conservador, onde a homossexualidade é ilegal. Em 2018, novas leis foram introduzidas, permitindo que as pessoas transgénero escolhessem o género com que se identificam nos documentos oficiais.