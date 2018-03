Gastam quase mil fraldas por mês com quadrigémeos

Bebés nasceram prematuros mas já tiveram alta.

13:36

Um casal brasileiro gasta quase mil fraldas por mês com os quadrigémeos que nasceram há um mês e meio após uma gestação natural, sem fertilização.

Os bebés Elias, Maria Eduarda, Maria Eloisa e Maria Elena nasceram prematuros e ficaram internados durante 42 dias na Maternidade José Maria Magalhães Neto, na Bahia.

Em declarações aos jornais locais, o casal contou que gasta 960 fraldas por mês com as crianças, mas que receberam muitas doações de pessoas que ficaram sensibilizadas com os custos que a família vai ter com os quatro filhos.

"Fizeram rifas, doaram fraldas, berços. Nós já tínhamos algumas coisas, mas eram quatro, né? Foi um milagre desde o início, um amor incondicional de pessoas que eu nem conhecia e vieram ajudar. Só tenho a agradecer", disse a mãe das crianças ao site brasileiro G1 adiantando que "no ínicio foi um susto, mas um milagre nós aceitamos e pronto".

A gestação de quatro gémeos de forma natural é tão rara que só acontece em uma de 600 mil mulheres. Dos quatro bebés, dois estavam em placentas separadas e dois são gémeos idênticos, ou seja, partilharam uma placenta.

No parto estiveram presentes três obstetras, quatro hematologistas, quatro enfermeiros e um anestesista. O bebé mais pequeno tinha 1.15kg e 40 centímetros de altura, enquanto o maior tinha 1.6 kg e 43 centímetros.

Na mesma maternidade, na mesma semana em que os quadrigémeos nasceram, outra mulher deu à luz trigémeos, também gerados naturalmente.