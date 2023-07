Gato desaparecido em Espanha é encontrado a olhar para cartaz com a própria foto

Estoy teniendo un día apocaliptico dentro de un mes y medio apocalíptico, así que os voy a contar algo maravilloso: hoy mi hermana ha encontrado a un gato perdido MIENTRAS MIRABA SU PROPIO CARTEL DE 'SE BUSCA'. ? pic.twitter.com/uEzUnYIZKl — Bamfo! the Ninth (@Bamf_) July 12, 2023

Um gato que estava desaparecido há vários dias foi encontrado a olhar para um dos cartazes afixados com a sua fotografia na cidade de Múrcia, em Espanha. A informação foi avançada, esta quarta-feira, pelo irmão da mulher que encontrou o felino."Hoje a minha irmã encontrou um gato desaparecido que estava a olhar para o próprio cartaz de procurado", publicou o internauta no Twitter."Bom, isto tornou-se viral de uma forma louca, então para as pessoas de pouca fé que duvidam: a história é real e a minha irmã ligou para a dona que foi buscar o gato", escreveu.A publicação conta com mais de dois milhões de visualizações e de 88 mil curtidas.