Gato infetado com Covid-19 através dos donos

Um gato ficou infetado com Covid-19 no Reino Unido, alegadamente depois dos donos lhe terem passado o vírus.A infeção foi confirmada a 22 de julho e é o primeiro caso de um animal com coronavírus no Reino Unido."É o primeiro caso de um gato doméstico com teste positivo para a Covid-19 no Reino Unido. Mas não é motivo para alarme", explicou a diretora médica da Public Health England, Yvonne Doyle."A investigação do caso permite dizer que a infeção foi transmitida de humanos para animais, não o contrário", acrescentou.O animal apenas teve sintomas leves e já se encontra a recuperar da infeção.