Gelo na Gronelândia está a derreter sete vezes mais rápido do que nos anos 90

O manto de gelo na Gronelândia está a derreter sete vezes mais rápido do que na década de 1990 numa escala e a uma velocidade muito maiores do que aquilo que estava previsto pelos cientistas.



De acordo com dados divulgados por um estudo sobre alterações climáticas, a forma como se está a perder o gelo na Gronelância vai ameaçar centenas de milhões de pessoas com inundações o que torna mais próximo do que se esperava os impactos irreversíveis da emergência climática.







O aumento do nível do mar também implicará um aumento do risco de tempestades violentas nas regiões costeiras em todo o mundo.



A Gronelândia perdeu 3,8 toneladas de gelo desde 1992, e a taxa de perda de gelo aumentou de 33 mil milhões de toneladas por ano nos anos 90 para 254 mil milhões de toneladas por ano na década passada.



O gelo desta região contribui diretamente para o aumento do nível do mar à medida que derrete, porque repousa sobre uma grande massa terrestre, ao contrário do gelo marinho flutuante que compõe grande parte do restante da calota polar do Ártico.