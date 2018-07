Gémeas desaparecidas na Grécia foram encontradas mortas, abraçadas aos avós

Pai de Sophia e Vassiliki, de nove anos, julgou tê-las visto na televisão, mas a pista era falsa.

As gémeas Sophia e Vassiliki, de nove anos, foram encontradas mortas na Grécia esta sexta-feira à noite. São mais duas vítimas dos terríveis fogos que mataram dezenas de pessoas no país, num dos piores incêndios de que há memória.A história das gémeas correu mundo quando o pai deu conta de que as tinha visto na televisão a bordo de um barco, mas a pista era falsa - tratavam-se de outras menores.Um amigo da família,revelou esta sexta-feira no Facebok que as gémeas foram identificadas. Os seus corpos foram encontrados abraçados aos dos avós, também eles vítimas mortais do fogo. "O epílogo foi escrito. Todos os quatro estavam a abraçar-se. Nem a morte os conseguiu separar".Os quatro corpos estavam entre um grupo de 26 vítimas encontrados à beira de uma falésia, onde foram encurraladas pelas chamas.