Vê filhas desaparecidas na televisão mas não as encontra

Meninas estavam de férias com os avós em Rafina, na Grécia.

15:20

Sophia e Vasiliki são as duas gémeas por quem o pai, Giannis Filipopoulos, procura desde os incêndios na Grécia. À angústia de não saber o seu paradeiro, somou-se a felicidade de as ter encontrado num vídeo, a entrar num barco na noite de segunda-feira, dia 23. Mas Filipopoulos ainda não conseguiu abraçar as filhas porque no porto de onde partiu a embarcação, não há informação sobre elas. Os pais estão a desesperar.

A preocupação de Filipopoulos foi mostrada na televisão. Segundo o site de notícias Ta Nea, o pai contou que as suas filhas de nove anos, juntamente com o avô e a avó, estão desaparecidas. As raparigas estavam de férias com os avós em Rafina, uma das zonas afectadas pelos fogos.



Giannis Filipopoulos relatou que não tinha informações sobre as meninas desde as 18h20 de dia 23. Procurou por elas e pelos seus pais em hospitais e até no instituto de medicina legal, onde foi analisado o seu ADN na tentativa de o cruzar com o das vítimas mortais. Mas não houve qualquer correspondência.



Quando voltou a casa, ele e a sua mulher viram um vídeo de sobreviventes na televisão. Num barco mostrado pela reportagem, os pais viram as suas duas filhas de fato-de-banho enroladas num cobertor. Contudo, ainda não conseguiram obter mais informações sobre elas.



Yiannis e a mulher têm rogado na televisão por um contacto por parte do casal desconhecido que é visto junto às meninas.

No porto onde foi avistado o barco, não há registo do nome das duas crianças. Segundo o site de notícias grego Ta Nea, há até testemunhos contraditórios. O pai das meninas afirma ter a certeza absoluta de que as crianças avistadas na televisão eram as suas filhas e refere que ainda tem esperança que estas apareçam com vida, assim como os seus avós.