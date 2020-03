Os fãs de ginásio que se cuidem. Especialistas de todo o mundo consideram que as academias de treino são locais de "alto risco" para a disseminação do coronavírus.A razão estende-se ao facto de ser um lugar onde existe muito suor, logo, propício a espalhar germes.No entanto, médicos advertem que tal não quer dizer que as pessoas tenham de deixar de frequentar o ginásio, no entanto devem ser mais cuidadosos no que diz respeito à limpeza do espaço e do equipamento (antes e depois da utilização).