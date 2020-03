Governador de São Paulo ameaçado de morte após discussão com Bolsonaro sobre coronavírus

O governador do estado brasileiro de São Paulo, João Dória, teve a sua segurança pessoal e a da sua família reforçadas depois de começar a receber ameaças de morte contra ele e familiares após uma discussão pública com o presidente Jair Bolsonaro sobre a quarentena que o governo paulista decretou para tentar reduzir o ritmo do avanço da pandemia de Coronavírus.De acordo com Dória, ex-aliado de Bolsonaro, as ameaças partem de pessoas muito próximas ao presidente, entre elas um dos filhos, Carlos Bolsonaro.As ameaças começaram horas depois de Dória ter criticado Bolsonaro ao vivo durante uma reunião por vídeoconferência entre o presidente e governadores de vários estados. Dória criticou Bolsonaro por este ser contra as medidas restritivas adoptadas em São Paulo e outros estados para tentar conter o avanço do Coronavírus, e o presidente chamou "leviano" e "demagogo" ao governador e a quantos decretaram quarentena em estados e municípios, e que, na avaliação do chefe de Estado, estão a tentar atingir o seu governo paralisando a economia a pretexto de uma pandemia que ele nega existir.Após a discussão, em que Bolsonaro se irritou e falou com Dória com a voz alterada, o governador passou a receber uma chuva de ameaças quer nas suas redes sociais quer nos seus telemóveis, incluindo os pessoais. Os autores das mensagens dizem que vão matá-lo e a vários familiares seus por Dória estar a atacar Bolsonaro e a tentar impedir o que chamam as mudanças e avanços que o presidente está a tentar implementar no Brasil, e em alguns textos os autores dizem que quando menos o governador esperar, a sua residência particular será invadida e a mulher dele e outros familiares pagarão pelos ataques ao governo.