A Alemanha e o Qatar concordaram este domingo em formar uma parceria energética a longo prazo, que o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse ser um passo para diminuir a dependência do gás russo.

O acordo foi anunciado por Habeck após um encontro com o Emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, em Doha.

Habeck disse que o apoio do Emir do Qatar foi maior do que o esperado.