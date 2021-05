Governo brasileiro mantém interesse em vacina russa Sputnik V contra a Covid-19

O Governo do Brasil reiterou na segunda-feira interesse em adquirir a vacina russa contra a covid-19 e saudou os esforços conjuntos das autoridades russas e brasileiras para "esclarecer as dúvidas" sobre a Sputnik V.

Os Ministérios das Relações Exteriores e da Saúde do Brasil lembraram as "excelentes relações" com a Federação da Rússia e afirmaram esperar que as autoridades reguladoras brasileiras consigam superar o impasse com os fabricantes da vacina, de acordo com um comunicado conjunto.

"Os Ministérios (...) saúdam a disposição da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira] e do Fundo Russo de Investimento Direto e Instituto Gamaleya, responsáveis pela Sputnik V, em procurar esclarecer as dúvidas remanescentes em relação à vacina, incluindo a provisão de documentação adicional solicitada, seja em novo pedido de importação ou no processo de uso de emergência em análise", indicou a nota.