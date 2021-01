Governo brasileiro promete "maior campanha de vacinação" mundial contra Covid-19 a partir de quarta-feira

O ministro da Saúde brasileiro afirmou este domingo que, após a aprovação do uso de emergência de duas vacinas no país pelo regulador, na quarta-feira arrancará no país a "maior campanha de imunização" contra a covid-19 no mundo.

Em conferência de imprensa, Eduardo Pazuello disse que, após a aprovação do uso das vacinas, o Ministério da Saúde começará a distribuir às 07h00 de segunda-feira em aviões militares as seis milhões de doses que o país já tem disponíveis, para que os 27 estados do país possam iniciar a imunização simultaneamente em todo o Brasil na quarta-feira.

O ministro anunciou o início da campanha alguns minutos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado, por decisão unânime dos seus cinco diretores, a utilização de emergência das vacinas do laboratório chinês Sinovac e a desenvolvida conjuntamente pela empresa farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.