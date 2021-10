Governo brasileiro veta uso de linguagem inclusiva em projetos culturais

O Governo brasileiro proibiu o uso da chamada linguagem inclusiva, que substitui artigos masculinos ou femininos pelas letras "x", "e" ou pelo símbolo arroba(@) para evitar a menção de género, em projetos culturais que concorram a recursos públicos.

Com a decisão, artistas, escritores ou criadores que pretendam financiar as suas iniciativas com recursos do Estado terão de evitar a utilização de expressões como "todes", "tod@s" ou "todxs" nos projetos que apresentem ao Governo ou nas obras que produzam.

O veto foi imposto num decreto publicado na quinta-feira no Diário Oficial da União pela Secretaria de Cultura do Governo de Jair Bolsonaro, o líder da extrema-direita brasileira que chegou a ser interrogado judicialmente antes de ser eleito chefe de Estado por manifestações machistas e homofóbicas.