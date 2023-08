Governo britânico adia pela quinta vez controlos aduaneiros pós-'Brexit'

O Governo do Reino Unido decidiu adiar novamente os controlos aduaneiros sobre produtos importados da União Europeia (UE), previstos inicialmente para 2022, depois do processo de saída do bloco comunitário ('Brexit'), foi esta terça-feira divulgado.

"Depois de escutar os pontos de vista da indústria, o Governo concordou com um atraso de três meses para a introdução dos restantes controlos sanitários e fitossanitários, bem como dos controlos aduaneiros completos para as mercadorias não elegíveis da Irlanda do Norte, que serão agora introduzidos a partir de janeiro de 2024", anunciou o executivo britânico, num comunicado.

Na mesma nota informativa, o Governo britânico indicou que reviu o calendário "para dar às partes interessadas mais tempo para se prepararem".

Os controlos sanitários e fitossanitários de produtos de origem animal de médio risco, plantas, produtos vegetais e alimentos de alto risco (e alimentos para animais) de origem não animal provenientes da UE serão agora implementados em abril de 2024, e as declarações de segurança e proteção para as importações da UE em outubro de 2024.

Este é o quinto adiamento da introdução de controlos que a UE aplicou desde 1 de janeiro de 2021 sobre produtos britânicos, quando terminou a liberdade de circulação de mercadorias na sequência da saída do Reino Unido do mercado único.

Os controlos nas fronteiras britânicas agora adiados para o próximo ano estavam previstos entrarem em vigor de forma faseada a partir de outubro.

O Reino Unido está a digitalizar o sistema aduaneiro para tentar simplificar os controlos das importações de mercadorias provenientes de todo o mundo, incluindo da UE.

"Estes controlos vão manter o Reino Unido seguro, defendendo-o contra doenças de plantas e animais provenientes do estrangeiro, protegendo a nossa crucial indústria agrícola e as cadeias de abastecimento alimentar e assegurando aos nossos parceiros comerciais a qualidade das nossas exportações", referiu ainda o comunicado governamental.