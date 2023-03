Governo de Israel cede a protestos e recua na controversa proposta de reforma judicial

O ministro da Segurança Nacional israelita anunciou esta segunda-feira que a controversa proposta de reforma judicial no país foi suspensa por várias semanas. A medida representa um recuo do governo de coligação liderado pelo primeiro-ministro Benjamin "Bibi" Netanyahu face aos protestos generalizados a todo o país.Parceiro do Governo de coligação do primeiro-ministro, Itamar Ben-Gvir disse ter concordado com a suspensão da legislação até à sessão de verão do Parlamento (Knesset) prevista para 30 de abril.O ministro indicou ainda que esta pausa permitirá ao Governo procurar um compromisso com a oposição, medida que talvez possa travar os protestos que estão a afetar vários setores da atividade.No principal aeroporto de Israel, o ‘Ben Gurion’, em Tel Aviv, os aviões permanecem em terra devido às greves que afetam vários setores laborais no estado judaico. Os tumultos no país estão a condicionar o tráfego no aeroporto da antiga capital, o que está a deixar Israel praticamente sem ligações aéreas internacionais.

Os protestos nas ruas de Israel alastraram-se também às poderosas Forças Armadas do país, em especial às tropas de elite e aos muitos reservistas. Centenas de militares ameaçaram revoltar-se caso plano de reformas vá em frente. Numa iniciativa inédita, várias patentes militares tornaram pública uma declaração que em afirmava não estar "preparados para servir a um regime ditatorial".

Recorde-se que este domingo, o ministro da Defesa foi demitido do cargo após tornar pública a sua oposição à reforma judicial. Yoav Gallant descreveu as mudanças como um "perigo imediato" para a segurança do Estado de Israel.