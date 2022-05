Governo espanhol aprova licença menstrual e nova lei do aborto

A baixa está assegurada a mulheres que têm menstruação incapacitantes, ou seja, que não lhes permitam levar uma vida normal.







De acordo com o El País, O Conselho de Ministros em Espanha aprovou, pela primeira vez na legislação, a baixa para mulheres que têm dores menstruais incapacitantes. Foi também aprovada a nova lei do aborto, que permite que as mulheres recorram à interrupção voluntária da gravidez partir dos 16 anos sem autorização dos pais.A baixa está assegurada a mulheres que têm menstruação incapacitantes, ou seja, que não lhes permitam levar uma vida normal.





Leia também Mais de 12 500 baixas por dia em janeiro devido a variante Ómicron da Covid-19 as licenças serão pagas por completo pela Segurança Social e não haverá limite de dias para a baixa.

De acordo com a responsável governamental, que pertence ao partido de extrema-esquerda Podemos, parceiro minoritário no Governo "feminista" liderado pelo Partido Socialista espanhol (PSOE), "já não é tabu ir trabalhar com dor, ter de tomar comprimidos antes de ir trabalhar ou ter de esconder" as dores menstruais.