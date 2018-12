Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo francês pede suspensão dos protestos dos "coletes amarelos"

Apenas o líder da esquerda Jean-Luc Mélenchon pediu a continuação dos protestos por todo o país.

O Governo francês pediu esta quinta-feira através do porta-voz, Benjamin Griveaux, ao movimentos dos "coletes amarelos" que suspendam as manifestações previstas para este sábado, o quinto consecutivo.



O pedido surge na sequência da situação que a França está a viver, relativamente ao atentado de Estrasburgo.



Nos últimos quatro sábados as autoridades francesas foram mobilizadas em grande número para os protestos dos "coletes amarelos".



A estes protestos juntam-se agora as buscas pelo autor do ataque em Estrasburgo.



