Grávida de 25 anos só come fruta e legumes e quer que o filho tenha a mesma alimentação

Anne Jensen, de 23 anos, está grávida de 25 semanas do primeiro filho. Há três anos decidiu mudar a sua alimentação para o frugivorismo, um regime à base de fruta, verduras e legumes. A jovem, residente na Dinamarca, tomou esta decisão quando se dedicou a videos na internet sobre vários estilos de vida. É estudante de nutrição e atualmente vive com o namorado Grant Painter, de 22 anos, que também é frugivorista.Anne diz que depois de ter mudado o seu estilo de alimentação se sente com mais energia e mais saudável, e por isso pretende que o seu bebé tenha a mesma alimentação.Recorda que aos 19 anos, quando morava em França, começou a ter sintomas estranhos, desde tremores musculares, cansaço e perda de cabelo. Foi então que começou a pesquisar sobre estes sinais e descobriu um novo regime alimentar.Como morava com uma família de acolhimento, acabava por ter de comer o mesmo que estes. A sua alimentação era à base de queijo, cremes, comida processada. Foi quando prestou mais atenção à comida e se tornou frugivorista.Rapidamente notou alterações no seu corpo: sentia mais energia e as dores de cabeça e menstruais não eram tão intensas. Por estar grávida, teve que fazer algumas alterações como refeições veganas cozidas, mas garante que assim que o bebé nascer tudo volta ao normal.Os familiares e amigos apoiam e percebem esta decisão, mas Anne diz que ser alvo de várias críticas, em especial por estar grávida: "As pessoas na Internet deixam comentários e não entendem a dieta vegana crua. Dizem que eu deveria beber leite de vaca durante a gravidez para que o meu bebé tenha tudo o que precisa quando nascer. Acredito que os humanos podem terem todos os nutrientes que precisam através das plantas".Anne tem o objetivo de encorajar as outras pessoas a terem o mesmo estilo de alimentação que ela, pois garante que a sua saúde melhorou muito.