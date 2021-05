Grávida planeia vender imagens em direto do parto por mais de 11 mil euros a quem tenha fetiche

Carla Belluci está grávida do quarto filho e é presença assídua na plataforma Onlyfans, um serviço de conteúdo por assinatura com sede em Londres, no Reino Unido, popular por vender conteúdo para adultos.Durante a gravidez, a mulher de Herts, no sul de Inglaterra, vendeu imagens do crescimento da sua barriga para os 'fãs' com fetiche por grávidas. Perante o dinheiro que foi arrecandando, Carla pondera agora vender um direto... do momento do parto.A mulher diz não ver problema nenhum em vender este tipo de imagens uma vez que há mulheres cujos partos são gravados para programas de televisão e "nem sequer são pagas".Carla defende que é uma empresária e que o seu corpo é o seu próprio negócio. "Eu preciso desse dinheiro", explicou."Estou nervosa sobre o direto do meu parte mas no final de contas, é muito dinheiro para se recusar.Belluci acrescenta que, desde que engravidou, os rendimentos da sua página no OnlyFans aumentaram substancialmente e foi inundada com pedidos de compra do seu leite materno.