Greta Thunberg considerada Pessoa do Ano pela revista Time

A ativista sueca de 16 anos Greta Thunberg, que mobilizou milhões de jovens em todo o mundo para o combate às alterações climáticas, foi nomeada Pessoa do Ano pela revista norte-americana ‘Time’, no mesmo dia em que a jovem acusou os líderes políticos reunidos em Madrid, na Cimeira do Clima, de estarem mais preocupados com a imagem do que em procurar soluções."Em 16 meses, ela discursou para chefes de Estado nas Nações Unidas, reuniu-se com o Papa, discutiu com o Presidente dos EUA e inspirou quatro milhões de pessoas a juntarem-se à greve climática global", escreveu a ‘Time’.Greta Thunberg ficou conhecida quando, aos 15 anos, decidiu faltar às aulas todas as sextas-feiras para protestar em frente ao Parlamento sueco. A determinação da ativista inspirou milhões por tudo o mundo e a adolescente é agora um ícone da causa do ambiente.A jovem voltou esta quarta-feira a denunciar a inércia dos líderes políticos em relação à crise climática e acusou-os de procurarem subterfúgios para poderem continuar a poluir. "Tenho a certeza que se as pessoas soubessem o que está a acontecer e o que está a ser dito, ficariam indignadas", afirmou Thunberg perante dezenas de delegações. "Não há sentido de urgência porque os nossos líderes não se comportam como se houvesse", acrescentou.