Greve de companhia aérea cancela mais de 100 voos em Bruxelas

Sétimo dia consecutivo da greve dos trabalhadores da empresa Aviapartner.

09:50

O aeroporto de Bruxelas viu anulados esta quarta-feira "pelo menos" uma centena de voos, no sétimo dia consecutivo da greve dos trabalhadores da empresa Aviapartner.



A companhia Aviapartner é responsável, entre outras funções em terra, pelas operações relacionadas com o transporte de bagagens.



Apesar do cancelamento dos voos registados hoje, os sindicatos e a direção da Aviapartner alcançaram durante a madrugada um pré-acordo que ainda vai ser apresentado aos trabalhadores nas próximas horas.



De acordo com o sindicato belga UBT-FGTP o pré-acordo contempla o número de contratos e "alguns aumentos".



A Aviapartner opera no principal aeroporto da Bélgica com empresas como a Air Europa, British Airways, Easyjet, Iberia, KLM, Vueling e Ryanair.