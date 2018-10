Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve no aeroporto de Bruxelas cancela voos para Portugal

Paralisação da empresa que trata da bagagem já deixou em terra pelo menos 140 voos na capital da Bélgica.

Por Lusa | 10:10

Pelo menos 140 voos dos 620 programados para esta terça-feira no aeroporto de Bruxelas-Zaventem foram cancelados, no sexto dia da greve de trabalhadores da empresa Aviapartner que, entre outras tarefas, são responsáveis pelas bagagens.



De acordo com a informção da página da internet do aeroporto, três voos previsto para Lisboa esta terça-feira foram cancelados - o da Ryanair das 6h00 e os da TAP previstos para as 12h05 e 18h05). Outro voo da TAP previsto para as 5h00 de quarta-feira também foi cancelado.



Em relação aos voos com destino ao Porto, o site só mostra o cancelamento do vvo da Ryanair previsto para esta terça-feira às 10h00. Até ver, os quatro voos previstos para Faro mantêm-se.



A agência local "Belga" revelou que o número de cancelamentos pode aumentar durante o dia de hoje. No seu 'site', o aeroporto divulgou que a paralisação prossegue e que a Avipartner não garantirá quaisquer voos durante o dia desta terça-feira.



A Aviapartner trabalha no principal aeroporto da Bélgica, com companhias aéreas como a Air Europa, a British Airways, a Easyjet, a Iberia, a KLM, a Vueling ou a Ryanair.



O aeroporto pediu aos passageiros que entrassem em contacto com as companhias aéreas antes de irem para o aeroporto e disseram àqueles que na quinta e sexta-feira tiveram que deixar as suas malas (cerca de 1.500) naquelas instalações que não voltem hoje para as buscar pois será impossível devido á greve.



A greve, que começou de forma espontânea na quinta-feira passada no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, já causou centenas de cancelamentos em uma das semanas mais movimentadas do aeródromo devido às férias escolares no outono



Os sindicatos e a administração da Aviapartner abandonaram a mesa de negociações sem acordo na noite de segunda-feira, depois de longas conversas que continuarão esta terça-feira, a partir das 11h00 locais (10h00 em Lisboa).