Guarda de consulado francês atacado à faca na Arábia Saudita em dia de atentados em França

O guarda do consulado francês em Jeddah, na Arábia Saudita, foi ferido com faca na manhã desta quinta-feira.O ataque contra o funcionário consular acontece praticamente em simultâneo com o ataque à catedral de Nice, que causou três mortos e vários feridos e à tentativa de esfaqueamento de transeuntes em Avignon por um homem abatido pela polícia antes de fazer vítimas.Esta sequência de ataques em França ou estruturas francesas surge numa altura em que as autoridades da Turquia acusam o país de ter uma campanha orquestrada contra muçulmanos.Recentemente, recorde-se, um professor foi decapitado depois de ter mostrado caricaturas do polémico jornal satírico Charlie Hebdo durante uma aula.