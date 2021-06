Guardia Civil concentra buscas por Anna a poucos metros do fundo do mar em Tenerife

Dois sacos desportivos. Num o corpo de Olivia, de seis anos, no outro vazio. A investigação levada a cabo pela Guardia Civil está a investir todos os seus meios na zona onde os dois sacos foram encontrados no fundo do mar por um sonar e um robô subaquátio do navio da Guardia Civil.A polícia já não espera encontrar a menina de um ano com vida e concentra-se agora a encontrar o seu corpo e o do pai, Tomás Gimeno, de 37 anos, que as terá matado após as drogar.As buscas centram-se numa zona subaquática limitada a poucos metros da costa de Tenerife, a aproximadamente mil metros de profundidade.O saco onde estava Olivia estava amarrado a uma âncora do barco de Tomás Gimeno. Os três desapareceram sem deixar rasto no dia 27 de abril quando o pai não voltou para casa da ex-mulher para entregar as filhas, assim como acordado.Na noite em que desapareceu, Gimeno foi visto a carregar seis pacotes para o seu barco de pesca. Esta embarcação, de seis metros de comprimento, foi encontrado à deriva no dia 28 de abril, depois de a mãe das meninas, Beatriz Zimmermann, ter lançado o alerta para o desaparecimento das meninas.O ex-companheiro ter-lhe-à dito, por telefone, que nunca mais voltaria a ver as filhas vivas. No barco havia vestígios do sangue do pai.Gimeno não terá aceitado que a ex-mulher estivesse com outro homem e terá agido desta forma num ato de vingança contra Beatriz.Em Espanha, o caso espoletou uma verdadeira onde de manifestações contra a violência sexista.