Guterres é capa da Time que alerta para as alterações climáticas

secretário-geral das Nações Unidas, se propôs a combater.

"Oceanos a subir, residentes em fuga, aldeias a desaparecer. O nosso planeta está a afundar-se", lê-se na mesma capa. António Guterres surge com água pelos joelhos na imagem. Na versão animada da capa, o nível da água sobe até cobrir os ombros do líder da Organização das Nações Unidas (ONU).



TIME's new cover: The leaders of these sinking countries are fighting to stop climate change. Here's what the rest of the world can learn https://t.co/lLHeaREycm pic.twitter.com/NBEzO3WLSV — TIME (@TIME) 13 de junho de 2019

O artigo que foi escolhido para a capa da revista debruça-se sobre os casos de vários países que enfrentam o risco de ficar submersos como consequência das alterações climáticas. Guterres visitou alguns destes territórios, desde as ilhas Fiji a ilhas no pacífico no passado mês de maio, de forma a reunir com os respetivos líderes.



Já depois da divulgação desta edição da Time, António Guterres publicou uma mensagem relacionada com o tema na respetiva conta Twitter, sem referir contudo a revista. O líder da ONU escreveu que o clima global atual é "uma ameaça à segurança e estabilidade. É a batalha das nossas vidas - uma batalha que podemos e temos de ganhar".



Thursday marks the 100-day countdown to #PeaceDay. This year’s theme, #ClimateAction for Peace, stresses that the global climate emergency is a threat to security & stability. It is the battle of our lives - a battle we can & must win. https://t.co/4dMpQ8rV96 — António Guterres (@antonioguterres) 13 de junho de 2019



Horas antes do assunto ser levantado pela Time, já Guterres havia elogiado também no Twitter os planos avançados pelo Reino Unido para legislar no sentido de ter uma economia com zero emissões em 2050. Na mesma publicação, encorajava outros países a seguirem o mesmo caminho.



No próximo mês de setembro, Guterres receberá vários líderes da política, dos negócios e da sociedade-civil à escala mundial, numa conferência na qual se pretende chegar a novos compromissos para o combate às alterações climáticas. Um debate que acontece antes da reunião da Assembleia Geral da ONU.



