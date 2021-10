Guterres sublinha importância de vacinar todos e defende que negacionistas são ameaça ao fim da pandemia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considera que "seria estúpido" se os países não se unissem para vacinar 40% da população mundial até ao final do ano uma vez que "se não vacinarmos todos, corremos o risco de nenhuma vacina ser eficaz perante uma nova variante", alertou em entrevista à RTP.





Guterres não poupou nas críticas aos negacionistas que afirma serem uma "ameaça ao fim da pandemia". O secretário-geral da ONU defende que é preciso travar as probabilidades de uma nova onda "dramática" atingir o mundo devido a uma nova variante mais resistente a qualquer vacina.Sobre a necessidade de medidas para travar as alterações climáticas, Guterres diz não sentir que "tem pregado no deserto" uma vez que há países que começam gradualmente a tomar medidas. No entanto, o secretário-geral da ONU defende que "tudo isto não chega". "Estamos longe do que é necessário para limitar o aumento de 1,5 graus" das temperaturas, defende Guterres.

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciaram esta quinta-feira uma nova Estratégia de Vacinação Global contra a covid-19 para vacinar 40% da população em todos os países até final do ano.



O plano necessita de 8 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros) para assegurar uma distribuição equitativa e visa alcançar a vacinação de 70% da população de todos os países até meados de 2022.



O anúncio foi feito hoje pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em conjunto com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em conferência de imprensa virtual, a partir de Genebra e Nova Iorque.



O objetivo da ONU e da OMS era que todos os países tivessem vacinado pelo menos 10% da sua população até final de setembro, mas a meta não foi alcançada em 56 países, "sem culpa própria", consideraram os responsáveis.



"Com a produção de vacinas agora em quase 1,5 mil milhões de doses por mês, podemos alcançar 40% das pessoas em todos os países até o final do ano - se pudermos mobilizar cerca de 8 mil milhões de dólares para garantir que a distribuição seja equitativa", declarou António Guterres.



A estratégia hoje anunciada distribui responsabilidades por países, produtores e fabricantes de vacinas, instituições financeiras globais e bancos de desenvolvimento, setor privado e sociedade civil.



O plano pede a todos os países que atualizem os planos de vacinação nacionais para os alinharem com os objetivos anunciados hoje, atualizando os investimentos e a distribuição.



Os países com alta taxa de cobertura devem aumentar as doações de vacinas à plataforma COVAX, segundo a OMS.