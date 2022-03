"Há corpos nas ruas": O desespero de quem quer deixar Mariupol

Mariupol tem sido um dos principais alvos do exército russo na Ucrânia. A cidade foi transformada num campo de guerra e os ataques já vitimaram mais de 2300 pessoas. Os que permenecem enfrentam dificuldades básicas e tentam, a todo o custo, fugir para um local seguro."Às vezes há corpos nas ruas durante três dias. O cheiro permanece no ar e ninguém quer ver os filhos a passar por isso", contou ao Al Jazeera Dmytro, um refugiado ucraniano que conseguiu sair de Mariupol ao lado da esposa e dos dois filhos.Segundo o Al Jazeera, Dmytro disse que passou duas semanas sem tomar banho e que os residentes de Mariupol estavam a ser obrigados a beber água de rios. Antes de conseguir escapar, já tinha tentado outras duas vezes. "[As tropas russas] mandaram-me voltar para casa".